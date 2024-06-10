مشروب بسيط يخلصك من الصداع والدوخة أثناء الحر.. جسمك هيرجع لطبيعته في دقايق

مع ارتفاع درجات الحرارة، يتعرض الجسم لفقدان كثير من المياه والأملاح، ما يتطلب مزيد من الاهتمام بالصحة وتجنب التأثيرات السلبية الناتجة عن التعرض للحرارة العالية، إذ يمكن أن يتسبب ذلك الطقس في العديد من المشكلات الصحية، منها الجفاف والدوخة والصداع والإجهاد الحراري.

يقول الدكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك سر طبي سهل التطبيق، للتخلص من الصداع والدوخة الناتجين عن الطقس المشمس خلال دقائق، موضحا أنه يتلخص في شرب كوب الماء بالملح.

فوائد مذهلة لشرب الماء بالملح

بحسب «ماهر» فإن شرب كوب من الماء، مضافا إليه قليل من الملح، عادة صحية ذات فوائد مذهلة لا يعرفها كثيرون، ومن هذه الفوائد ما يلي:

تعزيز الترطيب:

إضافة كمية قليلة من الملح لكوب من الماء، وتناوله بشكل يومي، خاصًة في الأيام الحارة، يساعد بشكل كبير على ترطيب الجسم، ويحسن من كفاءة امتصاص الجسم للماء، إذ يساعد الملح على استعادة توازن الإلكتروليتات في الجسم، ما يعزز من الترطيب والحد من الجفاف.

التخلص من الصداع والدوخة:

نتيجة فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح في فصل الصيف، يتعرض الجسم لعدم التوازن في نسبة الأملاح التي يحتاجها، بالتالي تزيد معدلات الشعور بالدوخة والصداع: «لا بد من تعويض الأملاح المفقودة من الجسم في الأجواء الحارة، والتي تخرج مع العرق الغزير، ويكون ذلك عن طريق شرب كوب كبير من الماء مضاف إليه ذرة من الملح».

تحسين الطاقة والتركيز:

يساهم شرب كوب من الماء بالقليل من الملح، في زيادة الطاقة والحيوية، بالإضافة لزيادة نسبة التركيز، عن طريق تحسين فاعلية نقل الإشارات العصبية، ما ينعكس على الجسم بزيادة في تحسين وظائف الخلايا.

تحذير من الإفراط في تناول الملح

شدد استشاري التغذية العلاجية، في الوقت نفسه، على ضرورة الاعتدال في نسبة الملح المُدخلة إلى الجسم، فعلى الرغم من أن القليل منه يساهم في تحسين الصحة العامة، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي لمشكلات صحية خطيرة، منها: احتباس السوائل، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم.