في ظل الموجة الحارة.. 7 نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم
كتب:
تامر نادر
09:03 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
7 نصائح للحفاظ على ترتطيب الجسم في ظل الموجة الحارة
التعرض المباشرة لأشعة الشمس لا سيما في ظل الطقس الحار ينتج عنه بعض المشكلات الصحية للجسم، تبدأ من فقدان القدرة التركيز والنشاط والإحساس بالخمول وقد تصل إلى الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس أو سرطان الجلد؛ ولأن العامل الأقوى لتجنب كل تلك المشكلات هو إبقاء الجسم رطبًا، وفي ظل الموجة الحارة التي يشهدها الطقس حاليًا، نستعرض بعض النصائح للحفاظ على ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
مشكلة الجفاف وأعراضها
وقبل توضيح كيفية الحفاظ على ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يمكن الإشارة إلى المشكلة الصحية الأولى التي تنتج عن عدم ترطيب الجسم، وهي الجفاف، تلك الحالة التي تحدث عندما يفقد الجسم المزيد من السوائل مما يتناوله، ما يؤدي إلى انخفاض حجم السوائل في الجسم، حسب موقع «healthline».
أعراض الإصابة بالجفاف
وهناك مجموعة من الأعراض التي تنذر بإصابة الجسم بالجفاف، منها:
- الشعور بالعطش.
- جفاف الفم والجلد.
- قلة التبول.
- الشعور بالتعب والإرهاق.
- الدوخة.
- الصداع.
- الإمساك.
نصائح لترطيب الجسم في الطقس الحار
ويمكن تجنب الجفاف والحفاظ على ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة من خلال اتباع النصائح التالية:
- شرب الماء بانتظام طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش، ويُنصح بتناول 8 أكواب من الماء يوميًا للبالغين.
- تناول الفواكه والخضروات، لكونها تحتوي على كميات كبيرة من الماء والكهارل، مما يساعد على ترطيب الجسم.
- تجنب المشروبات التي تُسبب الجفاف مثل الكافيين والكحول والمشروبات الغازية.
- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، لكونها تساعد على تبريد الجسم.
- الاستحمام بماء بارد، ما يساعد على خفض درجة حرارة الجسم وتنشيط الدورة الدموية.
- تجنب النشاط البدني في أوقات الذروة:، مثل ممارسة الرياضة أو القيام بالأعمال الشاقة في أوقات الذروة، أي عندما تكون الشمس قوية.
- الحرص على تهوية المنزل، من خلال فتح النوافذ والأبواب للسماح بدخول الهواء النقي، أو استخدام المراوح أو مكيف الهواء.