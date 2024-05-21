في ظل الموجة الحارة.. 7 نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم

التعرض المباشرة لأشعة الشمس لا سيما في ظل الطقس الحار ينتج عنه بعض المشكلات الصحية للجسم، تبدأ من فقدان القدرة التركيز والنشاط والإحساس بالخمول وقد تصل إلى الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس أو سرطان الجلد؛ ولأن العامل الأقوى لتجنب كل تلك المشكلات هو إبقاء الجسم رطبًا، وفي ظل الموجة الحارة التي يشهدها الطقس حاليًا، نستعرض بعض النصائح للحفاظ على ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

مشكلة الجفاف وأعراضها

وقبل توضيح كيفية الحفاظ على ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يمكن الإشارة إلى المشكلة الصحية الأولى التي تنتج عن عدم ترطيب الجسم، وهي الجفاف، تلك الحالة التي تحدث عندما يفقد الجسم المزيد من السوائل مما يتناوله، ما يؤدي إلى انخفاض حجم السوائل في الجسم، حسب موقع «healthline».

أعراض الإصابة بالجفاف

وهناك مجموعة من الأعراض التي تنذر بإصابة الجسم بالجفاف، منها:

الشعور بالعطش.

جفاف الفم والجلد.

قلة التبول.

الشعور بالتعب والإرهاق.

الدوخة.

الصداع.

الإمساك.

نصائح لترطيب الجسم في الطقس الحار

ويمكن تجنب الجفاف والحفاظ على ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة من خلال اتباع النصائح التالية: