سفير مصر السابق بإسرائيل: 50% من ضباط جيش الاحتلال لا يريدون استكمال الخدمة

قال السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدى إسرائيل، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ التنافس بين جانتس ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبارة عن تنافس بين الجناحين العسكري والسياسي.

وأضاف «سالم»، في حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «في فترة من الفترات، كان الجيش الإسرائيلي فخر الشعب الإسرائيلي، إذ تكون بعد 14 يوما من إقامة دولة إسرائيل، وينظر له الإسرائيليون على أنه بوتقة الصهر للشعب».

وتابع سفير مصر السابق لدى إسرائيل: «الجيش الإسرائيلي كان له وضعية معينة، خاصة بعد الحروب التي خاضها في الفترة الماضية، بصرف النظر عن انتصار مصر في حرب أكتوبر، وكان الجيش يعتمد على فكرة الحملات بين الحروب، وهو فكر آيزنكوت من أجل عمل ردع».

وواصل: «تم عمل إحصاء في الفترة الماضية، جاء فيه أن 50% من ضباط الجيش الإسرائيلي يرفضون استكمال الخدمة، هناك 20 ألف مصاب بإعاقة تامة، ويتلقون العلاج بالمستشفيات وخرجوا من الجيش، وهناك إسرائيليون لا يرغبون في التجنيد، وظهرت جمعيات تساعد الإسرائيليين على عدم التجنيد».