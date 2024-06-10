«تضامن الدقهلية» تستعد لعيد الأضحى المبارك بـ«55 رأس ماشية»

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، عن تكثيف درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، استقبل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، عبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان بالدقهلية لوضع خطة عمل متكاملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

توزيع 55 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز في بيان، أن الخطة تستهدف توزيع 55 رأس ماشية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية على الأسر الأولى بالرعاية في قرى محافظة الدقهلية ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً.

فيما أكد مدير جمعية الأورمان أن خطة عمل الجمعية بالتعاون مع مديرية تضامن الدقهلية لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام، تجري بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم و بما يتفق مع شروط الاستحقاق.

دور المجتمع المدني في محافظة الدقهلية

وهو ما اتفق عليه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، مشددًا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالدقهلية وجهودهم الملموسة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات للمواطنين.