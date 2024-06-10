وزير الرياضة يشهد نهائي بطولة الجمهورية للفروسية موسم 2024

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لموسم 2023 - 2024، التي يتم تنظيمها بوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، بحضور الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

دعم القيادة السياسية لتوفير كل الإمكانيات لتوسيع قاعدة ممارسة الفروسية

وقال وزير الشباب، إن ذلك يأتي في ضوء دعم القيادة السياسية لرياضة الفروسية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر خفاقاً في جميع المحافل الدولية.

تزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة صرحاً رياضياً كبيراً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية، وجرى تجهيزه وفقا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية، ليضاف إلى سلسلة المنشآت الرياضية المتميزة التي وفرتها الدولة المصرية لتنظيم واستضافة كبري البطولات الدولية، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الرياضة ورفع مستوى الرياضيين المصريين في جميع المحافل الدولية.