ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بنادي الفروسية

اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعالياتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري.

وشهدت النتائج النهائية للبطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز (للفرق) حصول مصر على المركز الأول، وقطر في المركز الثاني، وجاءت سوريا في المركز الثالث، وفي سباق (الفردي) حصلت قطر على المركز الأول، ومصر على المركز الثاني، فيما جاءت سوريا في المركز الثالث.

فيما جاءت النتائج الختامية للبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد (للفرق) على حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (565) نقطة، والأردن على المركز الثاني بنتيجة (533) نقطة، وجاءت السعودية في المركز الثالث بنتيجة (479) نقطة، أما بالنسبة لمنافسات البطولة (للفردي) حصلت العراق على المركز الأول بتحقيق (152) نقطة، وجاءت مصر في المركز الثاني بتحقيق (150,50) نقطة، والأردن في المركز الثالث بتحقيق (148.50) نقطة.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبي البطولة العربية العسكرية للفروسية على ما قدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات مما ساهم في نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية في مجال رياضة الفروسية.

حضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أح سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع، ومدير المدرعات، ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ورئيس الاتحاد المصري للفروسية.

كما قامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، حيث عبر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.