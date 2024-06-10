جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوفه من هجوم حزب الله المفاجئ: سيضر الدفاع الجوي

يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يشن حزب الله هجوما مفاجئا ضد إسرائيل، ونتيجة لهذا الهجوم، سيتم ضرب نظام الدفاع الجوي، بحسبما ذكرته قناة «14» العبرية.

إلحاق أضرار بنظام الدفاع الجوي

وبحسب التقرير، فإن قدرات حزب الله، كما أظهرها في الأشهر الثمانية الماضية، وخاصة في الشهر الماضي، قد تسمح له بإلحاق الضرر بنظام الدفاع الجوي للقوات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مثل هذا السيناريو لن يكون موجودا إلا إذا شن حزب الله هجوما مفاجئا.

جيش الاحتلال يعترف بعدم قدرته

وكان اليوم الأخير في الشمال مكثفا بشكل خاص مع إطلاق عدد كبير من الصواريخ المضادة للدبابات، ويعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه ليس لديه حاليا رد فعل جيد على هذا التحدي.

يرفض جيش الاحتلال الانتقادات بأن سلاح الجو غير مستعد لتحدي الطائرات بدون طيار التي تقابله في الشمال، ويزعم أنه على مدى عقد من الزمن، تم اتخاذ عدد غير قليل من الإجراءات والمعدات لمواجهة التحدي، لكن معظم الاستثمار كان موجها إلى القدرات الثقيلة.