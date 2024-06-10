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ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن: وافقنا على مشروع القرار الأمريكي لوقف الحرب بغزة

كتب:

عمرو هلال
11:37 م | الإثنين 10 يونيو 2024
ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن

ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن

أكد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، أن موافقتهم على مشروع القرار الأمريكي لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وشدد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، على أنه تم العمل مع الفلسطينيين والوسطاء للتوصل إلى قرار يضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التخلي عن كفاحه من أجل التحرر وهدفنا دوما وقف المجازر الإسرائيلية في غزة.

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