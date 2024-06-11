يتمتع مولود برج القوس بروح حرة ومغامرة ولديه مهارة التواصل الجيد لذا يكثر أصدقائه، ويسعى دائمًا للمعرفة والحكمة وشخصيته مفعمة بالحماس والتفاؤل، ويحب التواصل مع الآخرين واكتشاف ثقافات جديدة.

ومن مشاهير برج القوس الفنان حسن يوسف، والفنانة بوسي، والمطرب عاصي الحلاني، والأديب نجيب محفوظ، والفنان العالمي، براد بيت، وفيما يلي تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس اليوم على الصعيد المهني

تخبر الأفلاك يا برج القوس، أنك قد تواجه تحديات في مجال العمل، لكن بقدرتك على التكيف، ستتجاوزها بنجاح، واستخدم حكمتك ومعرفتك لاتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق التقدم.

حظك اليوم برج القوس علي الصعيد العاطفي

قد تشعر برغبة في الانفتاح عاطفيًا والتواصل مع الشريك، لذا استعد لخوض تجارب جديدة ومثيرة في علاقاتك العاطفية.