يتميز مولود برج القوس بحبه الشديد للمرح وخوض المغامرات المثيرة، والقدرة على تحمل المسؤولية لذلك يعتمد عليه في كل شيء، لكن عصبيته تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة في بعض الأحيان، ويٌبدع ويبتكر في مجال عمله.

ومن مشاهير برج القوس الفنان حسن يوسف، والفنانة بوسي، والمطرب عاصي الحلاني، والأديب نجيب محفوظ، والفنان العالمي، براد بيت، وفيما يلي تٌقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج القوس الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس اليوم على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج القوس بأن تأخذ خذ خطوة جديدة في عملك وتحلى بالشجاعة وابدأ مشروعك الذى تحلم به ولا تتكاسل مرة أخرى حتى لا تندم بعد ذلك.

حظك اليوم برج القوس علي الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تبحث عن طرق جديدة تساعدك أنت وشريك حياتك على التخلص من الشعور بالملل وتجعل حياتكما سعيدة وهادئة.