عاجل.. إبراهيم حسن يعلق على رفض محمد صلاح التغيير في لقاء مصر وغينيا بيساو

نفى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، ما تردد عن وجود أزمة خلال مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم، بين محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، وحسام حسن، المدير الفني للفراعنة، ورفض اللاعب استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس 1»، أنه لا يفهم سر اختلاق أزمات دائمة في المنتخب وإدعاء أمور غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الأجواء في منتخب مصر رائعة والحب يربط بين الجميع.

وعن حقيقة رفض صلاح الاستبدال، قال مدير المنتخب المصري: «القصة أنه كان لنا توقف وحيد يمكننا أن نجري فيه تغييرين، وقررنا الدفع بناصر ماهر بالإضافة لمصطفى فتحي، وقتها رأى حسام حسن استبدال صلاح، للاستفادة بمجهود فتحي في اللحظات الأخيرة من المباراة».

وأضاف: «لكننا تراجعنا سريعًا لأن صلاح كان يضغط ورأينا أنه يمكنه أن يسجل هدفًا في الدقائق المتبقية، ولذلك لم نجر التغيير من الأساس حتى يوجد أزمة، رأينا أن يستمر صلاح على هذا الأمل».

وأتم حسن تصريحاته قائلًا: «صلاح لم يكن يعرف من الأساس أنه سيتم استبداله كي يرفض هذا الأمر، صلاح يحترم مدربه ولو كان هناك تغييرًا كان سيتقبله لأنه يحترم مدربه، لا أعرف سر إثارة الأزمات».

تعادل بين مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالموتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله، وذلك في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.