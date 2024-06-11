عاجل: 100% ضربة جزاء.. قرار منتظر من «كاف» بسبب شغب جمهور غينيا بيساو ضد مصر

تنتظر لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تقرير مراقب مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، بسبب رمي الزجاجات على لاعبي المنتخب الوطني خلال أحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر رفع تقريرا شاملا من جانب مراقب المباراة للجنة، والتي بدورها ستحدد ما إذا كانت الواقعة، التي انتهت بإصابة مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر، تستحق توقيع عقوبات على اتحاد غينيا بيساو من عدمه.

وقال مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم: «هناك عقوبة مالية متوقعة ضد المنتخب الغيني بسبب ما حدث لأنه يخالف اللوائح وكذلك عدم تطبيق ما اُتفق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة».

مصر تتعادل مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالموتعادل المنتخب المصري مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة إلقاء الجماهير الغينية زجاجات المياه على لاعبي المنتخب المصري ومقاعد البدلاء، ما تسبب في إصابة «شوبير».

وكشف مصدر داخل لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن خطأ حكم مباراة مصر وغينيا بيساو، السوداني محمود إسماعيل «الوحيد» في المباراة التي جمعت المنتخبين بالجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

كاف يكشف عن خطأ حكم مباراة مصر وغينياوقال المصدر خلال حديثه لـ«الوطن سبورت»: «مراقب الحكام في هذه المباراة رأى بأن هناك ركلة جزاء بنسبة كبيرة جدا لصالح المنتخب المصري بعد عرضية من جانب أحمد سيد زيزو خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة ولكن لم تعاد الكرة من جانب المخرج».

وتابع: «من خلال الحديث مع مراقب الحكام أكد بأن الكرة بالفعل نسبة احتسابها ركلة جزاء كبير جدًا».

وشدد المصدر على أنه «لا يوجد أي نية نهائيا بالاعتماد على تقنية الفيديو (VAR) خلال الفترة المقبلة وخلال المباريات المتبقية من التصفيات بسبب عدم توافر الإمكانات في جميع الدول».