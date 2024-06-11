عاجل.. كم يحتاج منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2026 بعد التعادل مع غينيا بيساو؟

خطوة جديدة اقتربها المنتخب المصري في مشواره نحو التأهل لكأس العالم 2026، رغم التعادل مع مضيفه غينيا بيساو، وذلك بهدف لمثله في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ويتبقى 6 مباريات للمنتخب المصري وباقي فرق المجموعة باستثناء بوركينا فاسو وغينيا بيساو، واللذان يلتقيان بعد قليل، إلا أن فوز أحدهما لا يهدد صدارة الفراعنة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026وجاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 كما يلي:-

1- مصر (10 نقاط)

2- غينيا بيساو (6 نقاط)

3- بوركينا فاسو (4 نقاط) له مباراة بعد قليل مع سيراليون

4- سيراليون (4 نقاط) له مباراة بعد قليل مع بوركينا فاسو

5- إثيوبيا (3 نقاط)

6- جيبوتي (نقطة)

كم يحتاج منتخب مصر للتأهل لكأس العالم؟يحتاج منتخب مصر في مبارياته الست المقبلة الفوز في 5 مباريات وحصد 15 نقطة من 18، وذلك في حالة حصد بوركينا فاسو أو سيراليون الفوز في كل مبارياتهما السبع.في حالة التعادل في النقاط مع بوركينا فاسو، ستحسم المواجهات المباشرة، من يتأهل، لذلك يحتاج المنتخب ألا يُهزم في واجادوجو بأكثر من فارق هدف واحد، بعد الفوز في القاهرة بهدفين لهدف.