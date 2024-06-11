باحثة سياسية: قطاع غزة يشهد وضعا إنسانيا كارثيا يتطلب وقف إطلاق النار فورا

قالت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اقتحام إسرائيل لمخيم النصيرات، خلقت شعورا لدى دولة الولايات المتحدة الأمريكية بأن مسألة التوصل لاتفاق أو تحرير الرهائن بصفقة باتت أصعب من قبل، موضحة أن أعداد الشهداء الذين سقطوا أمام تحرير 4 رهائن، والذين سقطوا من الفلسطينيين بشكل عام، تجعل الجانب الفلسطيني أكثر إصرارا على عدم التوصل إلى اتفاق لا يضمن وقف إطلاق نار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

مصر محطة مهمة في مسار التفاوضات السلمية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أن تحرك أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، في منطقة الشرق الأوسط، جاء في هذا السياق بهدف العودة إلى المسار التفاوضي والسياسي، مؤكدة أن مصر محطة مهمة جدا له خلال جولته في المنطقة.

وضع إنساني كارثي في غزة

وأشارت إلى أن مسألة إغلاق إسرائيل لقطاع غزة من كل المعابر، وخروج الرصيف العائم من نطاق العمل، والاعتداء على الشحنات التي تدخل من معبر كرم أبو سالم تجعل شمال قطاع غزة في وضع إنساني كارثي قريب إلى المجاعة، مؤكدة أن المسألة الإنسانية في غزة باتت ملحة تحتاج إلى تحرك عاجل.