مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة

رحبت مصر بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأكدت مصر ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية؛ لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين، كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها.

وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة.