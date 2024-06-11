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رئيس الوزراء يشهد ملتقى بنك التنمية الجديد في العاصمة الإدارية

كتب:

أسماء زايد
10:06 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بملتقى بنك التنمية الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يُعقد الملتقى على مدار يومين، ويشهد مشاركة رفيعة المستوى من بنك التنمية الجديد، ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والحكومة ومراكز الفكر الدولية والمحلية.

الملتقى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك

يهدف الملتقى إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة،

 

 

 

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