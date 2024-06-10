نائب رئيس «المؤتمر»: مهمة «مدبولي» بالحكومة الجديدة ثقيلة وشبه «انتحارية»

كشف رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية سابقا، عن المطلوب من الحكومة الجديدة؟، موضحًا أن المطلوب منها التكليفات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، وهي ما تعكس رؤيته منذ حلف اليمين الدستورية.

مهمة الدكتور مدبولي في الحكومة الجديدة

أشار «فرحات»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن مهمة الدكتور مصطفى مدبولي بالحكومة القادمة ثقيلة وشبه «انتحارية»، موضحًا أنه قاد «المستقيلة» في فترة وظروف صعبة وتغيرات كبيرة، فضلا عن تغير سعر الصرف ونقص العملة، التي أثرت على مناحي كثيرة في الاقتصاد، بالإضافة إلى التوتر في الإقليم والحرب في غزة، وهي كانت مشكلة أمام الحكومة.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قاسم مشترك للحكومتين المستقيلة والقادمة، موضحًا أن نفس رئيس الوزراء مع مرحلة جديدة، لأنه على دراية بالملفات، لكن أمامه مشكلة، أنه لن يتنصل من ما قامت به الحكومة المستقيلة، متابعًا: «عليه أعباء وثقل، والتكليف يفرض عليه اختيار حكومة جديدة بها وجوه حديثة».