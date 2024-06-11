وزير المالية: نستكشف آفاقا جديدة لتعزيز الجهود الاجتماعية نحو الازدهار الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ ملتقى بنك التنمية الجديد دليل على التطور المستمر الذي تشهده مصر وسط التحديات المتعددة والفرص الجديدة التي يتم خلقها وسط الأحداث التي يشهدها العالم مؤخرا.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته في ملتقى بنك التنمية الجديد، والذي تنقله القناة الأولى المصرية، أنّ الدولة تبدأ رحلة لاستكشاف آفاق جديدة وتعزيز الجهود الاجتماعية نحو التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وأكد أنّ بنك التنمية الجديد لعب منذ إنشائه دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة وخاصة الدول الأعضاء للبنك، حيث إنّها شاهدة على قوة التعاون والرؤية المشتركة للدول الأعضاء.

وتابع: «في هذا السياق، فإنّ تعاون مصر مع بنك التنمية الجديد الذي انضمت له مصر ليس مجرد شراكة استراتيجية، لكنه التزام بتعزيز النمو الشامل والرؤية في اقتصادنا الخاص واقتصادات الدول الأعضاء بشكل عام».