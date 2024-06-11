محمد معيط: هدفنا تسخير قوة التكنولوجيا لدعم التحول الرقمي في المستقبل

قال محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إنّ رؤية الحكومة للمستقبل تضمنت تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لدعم التحول الرقمي، مواصلًا: «نحن ملتزمون بخلق بيئة مواتيه للتحول الرقمي في كل مجالاتنا وتعزيز ريادة الأعمال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة».

وأضاف وزير المالية في الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنّه من خلال التعاون الإقليمي مع بنك التنمية الجديد نهدف إلى تعزيز تعاملنا مع الدول المجاورة وتعزيز التجارة والاستثمار والرخاء المشترك، وبالأخص في القارة الأفريقية الممثلة من خلال 3 دول: مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، وبفضل مواردها الهائلة فهناك فرص هائلة للنمو.

وأشاد وزير المالية بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة وضمان الوصول إلى تعليم ورعاية صحية، مؤكّدا أنَّ الدعم الذي يُقدم من بنك التنمية الجديد في هذه المجالات لا يُقدر بثمن.