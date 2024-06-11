معيط: التحديات العالمية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والابتكار

قال محمد معيط، وزير المالية، إنّ مصر واجهت مثل عديد من الدول تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وقد اختبرت هذه التحديات قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، لافتا إلى «أنها أتاحت لنا أيضا الفرصة لإعادة التفكير والابتكار البنّاء».

الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي

وأضاف وزير المالية، أمام ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي نقلته القناة الأولى المصرية، أنّ تركيز الحكومة ينصب حاليا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو والمشاركة بشكل أعمق مع القطاع الخاص، وضمان ترجمة النمو الاقتصادي في فوائد ملموسة لجميع شرائح مجتمعنا.

الاستثمار في البنية التحتية والتحول للطاقة النظيفة

وتابع معيط: «تتوافق أولوياتنا الاستراتيجية مع المهمة الأساسية لبنك التنمية الجديد، ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التي تدفع النمو الاقتصادي الشامل وتخلق فرص العمل وتشجع التوسع الحضري المستدام، إضافة إلى التركيز على التحول للطاقة النظيفة والمستدامة والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، التي نحاول بها أن نلبي مطلبنا المتزايد وتعالج دورات تغير المناخ».