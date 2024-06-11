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ملك الأردن: ضرورة توفير الأدوية والمياه لسكان غزة بشكل كافي ومستمر

كتب:

منار مجدي
01:54 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
ملك الأردن

ملك الأردن

أكد عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «هناك حاجة إلى آلية تنسيق قوية تشمل جميع الأطراف على الأرض».

إرسال المساعدات دون تأخير 

وشدد على ضرورة توفير الأدوية والمياه بشكل كافي ومستمر، ويجب أن نضمن وجود مخزونات كافية لإرسال المساعدات إلى غزة دون تأخير، وهذا بمجرد أن نتمكن من تكثيف عملية الإغاثة.

وأضاف أنه لا بد من فض الاشتباك بأسرع وقت، لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم، وأداء واجبتها بأمان وبشكل كافي ومستدام، مشيرا إلى أن الممر البري هو الطريق الأكثر فاعلية لتدفق المساعدات المقدمة إلى غزة، وهذ الأمر لا يقل أهمية عن غيرها من المتطلبات. 

 

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