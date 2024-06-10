«دفاع النواب»: الرئيس السيسي أنقذ القضية الفلسطينية في أحلك الظروف

ثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، موافقة مجلس الأمن مساء اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مقترحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأغلبية 14 صوتا، مؤكدا أن القرار سيكون له دلاله إيجابية علي مسار الهدنة الذي تقوده مصر وأمريكا وقطر، وأن القرار سيكون نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهي الصراع في غزة.

لقاء الرئيس السيسي مع بلينكن

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن إلى القاهرة اليوم ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد الدور المحوري المهم الذي تلعبه القاهرة في إنهاء الصراع بالشرق الأوسط، ويبرهن على التأثير الكبير للزعيم المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمى القضية الفلسطينية وأنقذها في أحلك الظروف برفضه تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية.

وتابع وكيل دفاع النواب أن ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، سيجني ثماره في الساعات المقبلة؛ لأنه يتزامن مع القرار الذي مررته أمريكا بضرورة وقف إطلاق النار والبدء في هدنة عاجلة.

مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

ولفت إلى أن الرئيس السيسي شدد على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وتابع أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين.