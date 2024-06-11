الرئيس السيسي: إسرائيل تتحمل مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تقع مسؤوليته مباشرة على الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنّ الأزمة نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وبنيته التحتية والطبية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة والمنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، أنّ الحرب على غزة تستخدم سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسريا من أرضهم دون أدنى احترام للمواثيق الدولية.