جوتيريش يعرب عن أسفه لما يحدث في غزة: لا بد من وقف إطلاق النار

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن شعوره بالأسى تجاه ما يحدث في غزة، وما لحق بـ«أونروا» من قتل أعضائها، مشيرا إلى ضرورة وقف إطلاق النار فورا.

وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي «أدعوا جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق، وتيسيير المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وشدد على ضرورة فتح كل الطرق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مواصلا: «أود أن أشجع المجتمع الدولي العمل على إعادة الإعمارفي غزة، وتوفير الدعم لأهالي القطاع، وإيجاد الآليات الفعالة لتحقيق ذلك».