جوتيريش: مليون طفل في غزة يحتاجون إلى الأمان والخدمات الطبية

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطرق آمنة، وإيجاد الآليات لضمان حماية المدنيين.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في الأردن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «يجب أن يُسمح للمدنيين بالوصول إلى الأماكن الآمنة، وتوفير لهم البنية التحتية وعدم استهدافها».

وتابع: «أود أن تقوم الأمم والدول بحماية عمل الأمم المتحدة، فهناك أكثر من مليون طفل في غزة يحتاجون إلى الأمان والخدمات الطبية، و60% من الأشخاص يعانون، و80% من المنشآت تم تدميها بفعل القصف الإسرائيلي، وحتى المؤسسات التعليمية لم تأخذ نصيبها من الأمان وتم تدميرها».