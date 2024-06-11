وكيل «الأمم المتحدة»: قطاع غزة بحاجة لمساعدات عاجلة بـ400 مليون دولار

قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن ما شهدناه في آخر 9 أشهر منذ أحداث أكتوبر من العام الماضي وبداية العدوان، هو وصمة عار في التاريخ الإنساني، مشيدا بالعمل الذي يقوم به الملك عبدالله والرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في الأردن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتلبية حجم الاحتياجات، لافتا إلى أن الآلية الموضوعة من الأمم المتحدة، تقوم على توفير الدعم الإضافي للسكان.

ونوه بضرورة فتح جميع المعابر وأن تعمل بشكل كامل لدخول المساعدات بشكل أكبر، مع ضرورة توفير الأمن للعاملين في القطاع من أجل وصول المساعدات للذين يحتاجونها في غزة، مضيفا: «نحن بحاجة إلى مساعدات بقيمة 400 مليون دولار للمجالات الخاصة بالأدوية والطعام والغذاء».