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وزير إسرائيلي يطالب بمعاقبة الأمم المتحدة: عضو في حركة حماس

كتب:

عمرو حسني
08:10 م | الجمعة 07 يونيو 2024
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأمم المتحدة بأنها «عضو» في حركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن هذا «عار لا مثيل له ويجب على إسرائيل ألا تصمت.

جاء ذلك ردًا على إعلان إسرائيل ضمن القائمة السوداء، مطالبًا بلاده بالرد وأن يكون قاسيًا ويتضمن فرض عقوبات على موظفي الأمم المتحدة.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 240 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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بقلم عمرو حسني