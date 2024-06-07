وزير إسرائيلي يطالب بمعاقبة الأمم المتحدة: عضو في حركة حماس

اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأمم المتحدة بأنها «عضو» في حركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن هذا «عار لا مثيل له ويجب على إسرائيل ألا تصمت.

جاء ذلك ردًا على إعلان إسرائيل ضمن القائمة السوداء، مطالبًا بلاده بالرد وأن يكون قاسيًا ويتضمن فرض عقوبات على موظفي الأمم المتحدة.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 240 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.