«ماعت» تنهي الدورة التدريبية «الاستعراض الدوري الشامل لآليات العمل»

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية «الاستعراض الدوري الشامل: آليات العمل والمشاركة»، والتي عُقدت في الفترة من 8 وحتى 10 يونيو 2024 في مقر المؤسسة، وحضر الدورة التدريبية أعضاء التحالف المصري من أجل الإستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين وشباب الباحثين.

وشهدت الدورة التدريبية تعريفًا بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى شرح آلية عمل الاستعراض الدوري الشامل وتتبع مراحل عملية الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في عملية الإستعراض وكيفية كتابة المساهمات سواء الفردية أو المشتركة إلي آلية الإستعراض.

الاستعراض الدوري الشامل

تمثل الهدف من الدورة التدريبية تمكين أعضاء التحالف المصري على طريقة عمل الآلية وتزويدهم بمهارات كتابة التقارير المقدمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل وتضمنت الدورة التدريبية مجموعة من الأنشطة العملية التي صاغ فيها أعضاء التحالف أجزاء من التقارير المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

كما اختتمت مؤسسة ماعت الدورة التدريبية بنشاط عرض فيه المتدربون مجموعة من الأنشطة المقترحة للمساهمة في تنفيذ التوصيات المقبولة، والتعهدات من قبل الدولة المصرية في المراجعة الدورية الثالثة.

بناء قدرات منظمات المجتمع المدني

جاء هذا التدريب في إطار سعي مؤسسة ماعت إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الوعي بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والعمل على انخراطهم بشكل أكبر في عملية الاستعراض الدوري الشامل بكل مراحلها.