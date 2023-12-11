رئيس مؤسسة ماعت: زيارة 1403 لجان انتخابية.. وهناك حرية ونزاهة

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة، نتابع العملية الانتخابية في 10 محافظات فقط، ومن خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، نتابع باقي المحافظات، ومن خلال المتابعة، تبين أن كل 5 دقائق تمر، يزيد معها عدد اللجان التي تم الدخول إليها، ورصد مجريات العملية الانتخابية بها.

زيارة 1403 لجان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «CBC»، قائلًا: «قدامى على الشاشة، احنا وصلنا لعدد اللجان من امبارح حتى الآن التي تم زيارتها 1403 لجان فرعية، ومن خلال اللجان دي، عندنا إحصائيات تظهر قدامنا عن مدى حرية ونزاهة العملية الانتخابية».

لا توجد ملاحظات أو انتهاكات أو خروقات

وتابع: «معندناش ملاحظات أو خروقات أو انتهاكات تم رصدها من خلال متابعينا، بل العكس، هناك مظهر إيجابي من خلال نسب المشاركة السياسية الزيادة والعالية، والكثافة العددية لأعداد الناخبين أمام مقر لجان الاقتراع، واحنا بالأمس طالبنا أن نضع فى الاعتبار زيادة عدد اللجان الانتخابية حتى تتناسب مع أعداد الناخبين، وتفضلت الهيئة الوطنية للانتخابات، وضخت عدد من القضاة الاحتياطيين، ليزيد عدد القضاه داخل اللجان الانتخابية».