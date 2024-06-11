حزب المصريين: موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي داعم بلا حدود للقضية الفلسطينية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي عقد اليوم الثلاثاء في الأردن، ويهدف إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

مؤتمر الاستجابة الإنسانية جرس إنذار للمجتمع الدولي

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، جاءت وفقا للتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والحرب في غزة على المستويين الميداني والسياسي، موضحا أن رسائل الرئيس السيسي في المؤتمر أكدت على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى كيفية إدارة الملف وفقا للمحددات المصرية، مثل وقف إطلاق النار وحل الدولتين، وإدخال المساعدات بصفة مستدامة ورفض تهجير الفلسطينيين.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي داعم بلا حدود للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدور المصري محوري ورئيسي في أي مبادرات أو مفاوضات بشأن حل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا مضنية وغير مسبوقة من أجل دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهذا ما يعكسه حجم المساعدات التي أدخلتها مصر للفلسطينيين، والدور الكبير الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي وكافة مؤسسات المجتمع المدني المصري من وازع المسئولية المجتمعية والتاريخية للوقوف بجانب الفلسطينيين.