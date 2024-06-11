رئيس وزراء العراق: العدوان الإسرائيلي على غزة كشف هشاشة النظام الدولي

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الدول تجتمع اليوم لتحديد سبل تعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي الإنسانية الطارئة، التي مازالت تتسع بسبب العدوان على غزة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ العدوان على غزة كشف هشاشة النظام الدولي في القيام بمسؤولياته في ظل حملة الإبادة الجماعية، التي تُرتكب والخروقات لكل القوانين ومع الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، إذ أن أعداد الضحايا باتت بأعداد مرعبة.

وتابع: «ومع هذه الدلائل على وحشية ما يجري، وقف العالم عاجزا أمام الانتهاكات المستمرة في غزة، ويتستر خلف مواقف خجولة لا ترتقِ لأدنى حدود المسؤولية»، مؤكدا أنّ بربرية العدوان الإسرائيلي تسببت في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في عموم قطاع غزة.

وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والوصول لتسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مع مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وإجحاف، مشيرا إلى أنّ إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.