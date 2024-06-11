وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، في حضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، مكلفة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، تضم الدكتورة عزه عبدالعزيز مديرة المستشفيات النموذجية وبرنامج الاعتماد بالوزارة، والدكتورة إيمان أبو عوف عضو المكتب الفني لرئيس القطاع، والدكتور نصر الحسيني استشاري الجودة، والمهندس ميشيل مختار بالإدارة العامة للجودة بالوزارة.

مناقشة خطة العمل بالمستشفى

وقام وكيل وزارة الصحة، خلال الزيارة، بتفقد بعض الأقسام الطبية بالمستشفى، ثم عقد مع لجنة الوزارة اجتماعا بإدارة المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية وغير الطبية بها، في حضور مديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، لمناقشة خطة العمل بالمستشفى، والوقوف على مدى الاستيفاء والالتزام بمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وذلك في اطار الاستعدادات النهائية لحصول المستشفى على الاعتماد من قبل الهيئة، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومراجعة تنفيذ الخطط اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

استمرار تطبيق معايير الجودة بالمستشفى

وأكد وكيل الوزارة أهمية الاستمرار في تطبيق معايير الجودة بكفاءة داخل أقسام المستشفى، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، مع متابعة معايير ومتطلبات الاعتماد لتحضير المنشأة لمرحلة التسجيل على معايير الهيئة، وذلك تمهيداً للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة، كما وجه بأهمية متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في عدد من المستشفيات بالمحافظة، تمهيداً لإدراجها ضمن خطة اعتماد المستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية.

اختيار مقدمي الخدمة الصحية

وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.