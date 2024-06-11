البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% في العام 2024-2025 

يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024 - 2025، بعد نجاح إبرام أكبر صفقة استثمارية مع دولة الإمارات «رأس الحكمة»، التي كان لها أثرها الايجابي على الاستثمار في مصر.

نمو الاقتصاد المصري 4.2%

وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير له «الآفاق الاقتصادية العالمية»، إنّ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% في العام المالي 2024-2025، مشيرًا إلى أن السبب وراء هذا النمو، هو نمو الاستثمار جزئيا الناتج عن صفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها مع الإمارات.

وتوقع البنك لدولي، تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر للسنة المالية 2023-2024، وأرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس وضعف تعافي قطاع السياحة بسبب الصراع الدائر في المنطقة.

معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشار البنك الدولي في تقريره، إلى أنّه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% في عام 2024، وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.2% في عام 2025، وأرجع ذلك إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.