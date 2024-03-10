«المالية»: صفقة رأس الحكمة سيكون لها أثرا كبيرا في خفض الدين المحلي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن صفقة رأس الحكمة سيكون لها أثرا كبيرا في تحقيق أفضل المستهدفات، وأن مستوى الدين من الناتج المحلي سينخفض بشكل كبير، ما يظهر في 30 يونيو، وسيتأكد لنا ذلك من خلال المراجعة مع وزارة التخطيط.

موارد صندوق النقد الدولي

وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي في وزارة المالية أن تدفق موارد صندوق النقد الدولي وقدرها 20 مليار دولار سيكون مساعدا على تعافي الاقتصاد المصري، بجانب صفقة رأس الحكمة وقدرها 35 مليار دولار سوف تصل بشكل كامل قبل 30 يونيو المقبل.

الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة

وتابع معيط أننا احتفلنا في الوزارة بالانتهاء من مليار فاتورة إلكترونية ، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ويجرى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.