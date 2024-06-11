«الصفدي»: إسرائيل تخرق القانون الدولي بجرائم حرب لم نشهدها على مدار عقود

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن العدوان على غزة يجب أن يتوقف، والكارثة الإنسانية لا بد أن تنتهي، وعلينا معالجة آثارها على القطاع والشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لما جرى الاتفاق عليه بختام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، المنعقد اليوم في الأردن.

وتابع «الصفدي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر والأردن ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمُذاع على قناة «إكسترا لايف»: «نؤكد على ضرورة الاستجابة الدولية وتزويد قطاع غزة بكل ما يحتاجه من مساعدات وحماية المنظمات المسؤولة عن إيصال المساعدات هناك لمواصلة عملها بأمان».

شدد على ضرورة إيقاف العدوان على غزة لإنهاء الكارثة الإنسانية ووقف تفاقمها، أو على أقل تقدير التخفيف من آثارها، موضحاً أنها «مسؤولية دولية مشتركة»، كما ندد بالممارسات الإسرائيلية ضد شعب فلسطين وخرقها قواعد القانون الدولي الإنساني بممارسات سياسات التجويع ووضع عقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة، وأنها تخرق القانون الدولي بارتكابها جرائم حرب لم نشهدها على مدار عقود.