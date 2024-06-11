وزير خارجية تونس: حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة «أكبر مظلمة عبر التاريخ»

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي منير بن رجيبة، إن ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم وإبادة جماعية على مدار الأشهر الثمانية الماضية بسبب العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال يعد انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للقوانين والأعراف الدولية، مشدداً: «إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة في غزة».

وتابع «بن رجيبة»، في كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بالأردن، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، بأن ما يحدث في غزة إحدى أكبر مظالم التاريخ، وأنه يجب فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة دون قيد أو شرط، والإذعان للقرارات الأممية والتعجيل بتوفير كل الضمانات اللازمة لحماية شعب فلسطين.

وأكد: «بلادنا تؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فموقفنا ثابت من حيث الدعم الكامل لفلسطين ونضال شعبها وحقه التاريخي والمشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريف، وهذه لحظة تاريخية فارقة ومعيار حقيقي للمجتمع الدولي لإثبات مصداقيته في بناء مجتمع عالمي أكثر عدلاً وإنسانية».