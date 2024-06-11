وزير خارجية الأردن: الصراع في المنطقة سينتهي بوقف العدوان على غزة

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إنّ موقفنا واضح يتلخص في ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة وفتح جميع المعابر وأن تزال جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية ويكون هناك جهد دولي حقيقي لحل الصراع من جذوره بإنهاء الاحتلال وعدم تكرار المأساة، فإنّ لم ينتهِ الاحتلال لن ينتهي الصراع، وهذه هي الحقيقة التي لا بد أن يدركها العالم ويعمل على تحقيقها.

وأضاف «الصفدي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومصر ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمُذاع على شاشة «إكسترا لايف»: «نطرح حل الدولتين المُستند إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود ما قبل 67 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمان وسلام بجانب إسرائيل وكذلك يعم الأمن والسلام على المنطقة كلها وكي لا يرى العالم هذه المشاهد اللا إنسانية التي تتكرر يوما بعد يوم في غزة».

واستطرد: «الرسالة اليوم كانت واضحة واتفقنا على ضرورة بذل جهد أكبر والدعوة المشتركة لوقف إطلاق النار، لإنهاء الكارثة مع تأكيد أهمية دور المنظمات الأممية وإتاحة مساحة تحتاجها».