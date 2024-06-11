وزير خارجية الأردن: لا يمكن استبعاد أو استبدال دور «أونروا» في غزة

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إنه لا يمكن استبدال دور «أونروا» أو الاستغناء عنها في غزة لامتلاكها الخبرة والمعرفة في مُساعدة شعب كامل، يُعاني من تدمير العدوان الهمجي الذي دمر أكثر من نصف القطاع، وشرد أكثر من 80% من سكانها، ودمر مدارسها، ومساجدها، وكنائسها، ومستشفياتها، وحرم أهلها الدواء والغذاء، وكل ما يحتاجونه للعيش بكرامة مثل بقية شعوب العالم.

«الصفدي»: سنتصدى بكل قوتنا للتهجير أو محاولة فرض سيادة إسرائيلية

وتابع «الصفدي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومصر، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، المُذاع على شاشة «إكسترا لايف»: «شهدنا اليوم حشدا دوليا كبيرا للوقوف إلى الحق وإلى جانب الإنسانية والقانون الدولي وهو جهد الأردن وقيادتها، وكذلك مصر، ومستمرون في جهودنا المشتركة لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وسنتصدى بكل قوتنا للتهجير أو محاولة فرض سيادة إسرائيلية على قطاع غزة أو اجتزاء أي من أراضيها».

واستطرد: «نثمن دور منظمة الأمم المتحدة ومن قتلوا من مُوظفيها بدم بارد، ويستهدفون في وضح النهار بكل عدوانية ودون اعتبار للقانون الدولي».