«القاهرة الإخبارية»: الفرصة الأخيرة لسوناك وحزبه لقلب الطاولة في الانتخابات

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إن استطلاعات الرأي طوال الأشهر الماضية تشير إلى أن العمال في طريقهم لتحقيق انتصار كاسح والمحافظين إلى خسارة محسومة، لذلك ذهب ريشي سوناك، وعلى مدار 25 دقيقة في محاولة استغلال ما يوصف هنا بأنّه الفرصة الأخيرة لمحاولة قلب الطاولة فيما يخلص ملف الانتخابات.

وأضاف بشير، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنّه وصف اليوم بأنّه الفرصة الأخيرة لأنه اليوم الذي أعلن فيه المحافظون برنامجهم الانتخابي للسنوات المقبلة، ويتكون من 46 صفحة، وهذا هو الحدث الأهم انتخابيا هذا اليوم.

ولفت إلى أنّ العمود الفقري للبرنامج الانتخابي تحدث عن الاقتصاد، وفي قلبه الضرائب، إذ تحدث كثيرا ومن زوايا مختلفة عن موضوع الضرائب، حيث تعهد بتنفيذ تخفيضات ضريبية أعلن عن بعضها، كما تعهد بأن ضرائب أخرى لن يتم رفعها، بالتالي هو ملتزم بتخفيض الحمل الضريبي عن المواطنين -إجمالا-.