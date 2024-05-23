رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القاهرة الإخبارية: موسكو ستضرب أهدافا في لندن إذا اُستخدمت أسلحة بريطانية ضدها

كتب:

يارا أشرف
02:39 م | الخميس 23 مايو 2024
روسيا

روسيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن موسكو ستضرب أهدافا بريطانية إذا اسُتخدمت أسلحة بريطانية ضدها.

اقرأ المزيد:

«سيسكا موسكو» يحل ضيفا على «نوفجورود» بالدوري الروسي

سبارتك موسكو يحل ضيفا على بالتيكا في نهائي المناطق بكأس روسيا

لوكوموتيف موسكو يبحث عن الصعود للمركز الرابع بالدوري الروسي أمام أورينبورج

موسكو تهدد غرب أوروبا وتزحف نحو خاركيف.. أبرز تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
بقلم يارا أشرف