القاهرة الإخبارية: موسكو ستضرب أهدافا في لندن إذا اُستخدمت أسلحة بريطانية ضدها كتب: يارا أشرف 02:39 م | الخميس 23 مايو 2024 روسيا أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن موسكو ستضرب أهدافا بريطانية إذا اسُتخدمت أسلحة بريطانية ضدها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «سيسكا موسكو» يحل ضيفا على «نوفجورود» بالدوري الروسي سبارتك موسكو يحل ضيفا على بالتيكا في نهائي المناطق بكأس روسيا لوكوموتيف موسكو يبحث عن الصعود للمركز الرابع بالدوري الروسي أمام أورينبورج موسكو تهدد غرب أوروبا وتزحف نحو خاركيف.. أبرز تطورات الحرب الروسية الأوكرانية موسكو القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف