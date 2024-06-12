بعد رد حماس على مقترح الهدنة.. تفاصيل مشروع بايدن لوقف إطلاق النار بغزة

أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، استلامهما رد حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

الوسطاء يدرسون رد حماس على مقترح الهدنة

وأكد الجانبان، استمرار جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى التوصل إلى اتفاق، إذ يدرس الوسطاء رد حماس على مقترح الهدنة وتنسيق الخطوات المقبلة مع الأطراف المعنية.

تفاصيل مقترح الهدنة الأخير

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الاثنين الماضي، مشروع قرار أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوًا وامتناع روسيا عن التصويت.

ويتكون مشروع القرار الذي تقدم به بايدن من 3 مراحل؛ كل منها 6 أسابيع أي 42 يوما لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة من مدنيين وعسكريين أحياء وأموات، مقابل الإفراج عن عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار.

وعلى الرغم من وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للمقترح بأنه إسرائيلي، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد استمرار الحرب حتى تدمير حماس.

وتعتبر الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل عاملًا معقدًا للجهود الدبلوماسية الأمريكية.