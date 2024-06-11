أستاذ علوم سياسية لـ قصواء الخلالي: يجب الاستعداد لمراوغة إسرائيلية قادمة حول مقترح الهدنة

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعلان مصر وقطر تسلمهما اليوم ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، أمر يجعلني أكثر تفاؤلا، موضحا أن حماس كانت قد وافقت على اتفاق الهدنة السابق، وادعت إسرائيل حينها أن المفاوض المصري أدخل تعديلات على المقرح كنوع من المراوغة.

مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية CBC، أن الغموض ما زال مستمرا حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يصدر تصريح رسمي وقاطع من رئيس الحكومة الإسرائيلية بقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل ستتبع أسلوب المراوغة الذي اتبعته قبل ذلك، ومن المهم أن يكون موقف المقاومة الفلسطينية واضح، والاستعداد لمراوغة إسرائيلية قادمة.

انقسام في الداخل الإسرائيلي

وتابع: «متفائل برد المقاومة بشأن التعامل الإيجابي فهي قالت صراحة إنها مستعدة للدخول في مفاوضات غير مباشرة عبر الوسيطين القطري والمصري لقبول المقترح، بما يجعل إسرائيل في مأزق، وأتمنى استمرار هذا السلوك الرشيد من المقاومة، وهناك حاليا مشاهد للانقسام الإسرائيلي الذي تعددت أبعاده بشكل غير مسبوق، حيث يوجد انقسام بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة، إضافة إلى الاستقالات.