أماكن المجازر المجانية لذبح الأضاحي في الدقهلية

حددت مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية، أماكن المجازر الحكومية المجانية لذبح الأضاحي 2024، إذ يجري عمل حملات تعقيم وتطهير للمجازر مع توفير عدد من الأطباء بشكل مستمر داخلها.

أماكن المجازر الحكومية المجانية لذبح الأضاحي 2024 في الدقهلية

وأكد الدكتور السيد الحسنين وكيل مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية، أنه جرى تجهيز 24 مجزرا بالمجان على مستوى المحافظة في أماكن كثيرة؛ من ضمنها:

- مجزر مركز منية النصر

- مجزر مركز ميت سلسيل

- مجزر مركز أجا

- مجزر مركز ميت غمر

- مجزر مركز الجمالية

- مجازر مركز المنصورة

- مجازر مركز طلخا

- مجزر مركز السنبلاوين

- مجزر بمركز ميت سلسيل

- مجزر بمركز الكردي

- مجزر بمركز المنزلة

حملات تفتيشية على أسواق بيع الأضاحي في الدقهلية

وأشار إلى أنه جرى تنظيم حملات مستمرة على أسواق المواشي لمتابعة بيع الأضاحي في الدقهلية، مع وجود فريق طبي من أجل الاطمئنان على صحة المواشي، وتحديد صلاحية ذبحها.

وأكد أنه يتواجد الأطباء البيطريين في المجازر خلال أيام عيد الأضحي في الدقهلية؛ من أجل الكشف على العجول قبل وبعد الذبح؛ لضمان سلامة اللحوم.