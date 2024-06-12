رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى: أمنياتنا بدوام الصحة والتوفيق

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.