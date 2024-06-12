عاجل.. مصرع 35 شخصًا وإصابة العشرات في حريق مبنى بالكويت

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية وقوع أكثر من 35 وفاة وعشرات الإصابات إثر حريق في أحد المباني بمنطقة المنقف جنوبي البلاد، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

الصحة الكويتية تصدر بيان حول الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق، وأنها قدمت خدماتها حتى الآن لـ43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة و4 حالات وصلت متوفية جراء الحريق الذي حدث في بناية بمنطقة المنقف.

توزيع المصابين على عدة مستشفيات

وأضافت الوزارة الكويتية، في بيان، اليوم الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في البلاد، بواقع 21 حالة في مستشفى العدان، و6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري، و11 حالة في مستشفى مبارك، و4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزارة أن سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة لمصابي الحريق، مشيرة أنها تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، منوهة أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.