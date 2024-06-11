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ألسنة اللهب تتصاعد.. حريق ضخم في أمريكا يملأ السماء بالدخان (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
05:10 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
حريق في أمريكا

حريق في أمريكا

اندلعت حرائق هائلة في شقة كبيرة في ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في ملئ السماء بالدخان، حسب ما ذكرته «بي بي سي» البريطانية.

حريق ضخم في أمريكا

وجرى إنقاذ العديد من الأشخاص من المبنى، وأثناء البحث قال المنقذون إنهم عثروا على رجل في الطابق الثالث أصيب برصاصة.

وقال مسؤولون إنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان إطلاق النار والحريق مرتبطين.

ألسنة اللهب تتصاعد من المبني

قال فرانسيس سواريز، عمدة ميامي، خلال مؤتمر صحفي، إن رجال الإطفاء وضباط الشرطة وصلوا إلى المبنى غرب الطريق السريع 95، بالقرب من وسط مدينة ميامي، بعد تلقي العديد من المكالمات، وبدأوا في إنقاذ السكان من شرفات المبنى.

وأفاد مسؤولون بأن إطلاق النار جزء من تحقيق نشط، وقدموا القليل من التفاصيل الأخرى بخلاف وصفها بأنها «حادثة منعزلة».

وأظهرت طائرات هليكوبتر ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى، إلى جانب أعمدة دخان كبيرة بعد عدة ساعات من اندلاع الحريق، كانت شاحنتا من الإطفاء على الأقل تصبان الماء والرغوة على المبنى.

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