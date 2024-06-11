ألسنة اللهب تتصاعد.. حريق ضخم في أمريكا يملأ السماء بالدخان (فيديو)

اندلعت حرائق هائلة في شقة كبيرة في ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في ملئ السماء بالدخان، حسب ما ذكرته «بي بي سي» البريطانية.

حريق ضخم في أمريكا

وجرى إنقاذ العديد من الأشخاص من المبنى، وأثناء البحث قال المنقذون إنهم عثروا على رجل في الطابق الثالث أصيب برصاصة.

وقال مسؤولون إنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان إطلاق النار والحريق مرتبطين.

More than 40 people were rescued from a massive three-alarm fire at a Miami apartment complex Monday morning. Authorities also found a man with gunshot wounds outside the building, though any connection to the fire remains unclear. pic.twitter.com/Zc26P4rgQh — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 10, 2024

ألسنة اللهب تتصاعد من المبني

قال فرانسيس سواريز، عمدة ميامي، خلال مؤتمر صحفي، إن رجال الإطفاء وضباط الشرطة وصلوا إلى المبنى غرب الطريق السريع 95، بالقرب من وسط مدينة ميامي، بعد تلقي العديد من المكالمات، وبدأوا في إنقاذ السكان من شرفات المبنى.

وأفاد مسؤولون بأن إطلاق النار جزء من تحقيق نشط، وقدموا القليل من التفاصيل الأخرى بخلاف وصفها بأنها «حادثة منعزلة».

وأظهرت طائرات هليكوبتر ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى، إلى جانب أعمدة دخان كبيرة بعد عدة ساعات من اندلاع الحريق، كانت شاحنتا من الإطفاء على الأقل تصبان الماء والرغوة على المبنى.