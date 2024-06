ألسنة اللهب تتصاعد.. حريق ضخم في أمريكا يملأ السماء بالدخان (فيديو)

اندلعت حرائق هائلة في شقة كبيرة في ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في ملئ السماء بالدخان، حسب ما ذكرته «بي بي سي» البريطانية.

وجرى إنقاذ العديد من الأشخاص من المبنى، وأثناء البحث قال المنقذون إنهم عثروا على رجل في الطابق الثالث أصيب برصاصة.

وقال مسؤولون إنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان إطلاق النار والحريق مرتبطين.

More than 40 people were rescued from a massive three-alarm fire at a Miami apartment complex Monday morning. Authorities also found a man with gunshot wounds outside the building, though any connection to the fire remains unclear. pic.twitter.com/Zc26P4rgQh