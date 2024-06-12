إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة التي تعد أكبر صفقة طرح مسوّق بالكامل في المنطقة، ويعد الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2000 وأكبر طرح لسوق رأس المال في الشرق الأوسط، بعد الاكتتاب العام لشركة أرامكو في عام 2019.

الرياض، 12 يونيو، 2024

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية.

وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة في قطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملة على مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبر صفقة طرح مسوّق بالكامل في المنطقة.

شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليار سهم بسعر 27.25 ريال للسهم، وهو ما يمثل 0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس عن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات

الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام 10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلى التطور الملحوظ لأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد من الصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» وصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة «أرامكو»، واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملة على مستوى العالم. وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعي التكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثل بين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. وتستدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيف أفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكارية التي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلاً عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجها من خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي،

بما في ذلك المساهمة في إتمام 10 صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. ومؤخرًا قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وقامت الشركة بدور المنسق العالمي المشترك لصفقة الطرح الخاص «لمجموعة بيوت الاستثمارية» (BIG) في بورصة الكويت. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبر ماركت المتميزة، وشركة «باركين».

—نهاية البيان—

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دول عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

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عمر سلامة

مدير أول الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.