نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات ويوجه بتوفير الدعم اللازم

زار الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، كلية الزراعة بنين بالقاهرة، وعقد اجتماع موسع ضم إدارة كلتي الزراعة بنين، وفصول كلية الزراعة بنات، بحضور الدكتورة سامية الصافي، المشرفة على فصول كلية الزراعة بنات.

توفير طلبات إدارة كلية الزراعة بنات

واستمع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات خلال اللقاء إلى طلبات إدارة كلية الزراعة بنات، ووعد بالعمل على توفير هذه الطلبات في ضوء قيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر والتقدير لإدارة كلية الزراعة بنين بالقاهرة؛ لتعاونها الصادق منذ صدور قرار إنشاء فصول كلية الزراعة بنات القاهرة التابعة لها.