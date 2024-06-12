منتدى البنك الأول للتنمية يناقش طموحات مصر اللوجستية: تتطلع للربط بين القارات

ناقشت الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية الجديد في مصر، جهود مصر لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعزز تحقيق هذا الهدف.

وتضمنت أبرز عناوين الجلسة، جهود مصر لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشروعات البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ البحرية والبرية، وتأثير مشروعات البنية التحتية على ربط قارات العالم.

وشملت الجلسة تركيز الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية للنقل والموانئ والطرق، ونجاح مصر في جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الخضراء وتموين السفن، والموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها مركزًا مثاليًا للربط بين قارات العالم، واتفاقيات التجارة الحرة تزيد من فرص مصر كمركز لوجستي، دعم البنك الدولي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال اللوجستيات.

شارك في الجلسة علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس أعمال دول البريكس، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشاو فينجنيان، المدير المالي لمجموعة COSCO لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية، وريتشاد سوناردجي، رئيس منطقة الخليج وأفريقيا بمؤسسة China International Capital Corporation، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.الخلاصة:

وتُظهر الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية الجديد التزام مصر القوي بتحقيق طموحاتها اللوجستيةـ من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، إذ تُمهد مصر الطريق لتصبح مركزًا عالميًا للربط بين قارات العالم.