أهالي الأسرى الإسرائيليين يُوجهون رسالة قاسية لنتنياهو.. ماذا قالوا؟

يوما بعد يوما ترتفع وتيرة الأزمات التي تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إذ أبلغ مئات الأشخاص من أهالي الجنود الإسرائيليين، وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، بضرورة عودة أبنائهم إلى منازلهم ومطالبتهم بإلقاء السلاح «فورا» ووقف القتال، حسبما ذكرت كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

رسالة أهالي الأسرى

وانتقدت رسالة وجهتها العائلات لغالانت وهاليفي، قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يعفي الحريديم من الخدمة في الجيش، وبينت الصحيفة أن الأهالي لا يرغبون مواصلة أبنائهم التضحية في عزة مقابل رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في تحقيق نجاح سياسي، في الوقت ذاته اتهمت العائلات الحكومة بخيانة مواطنيها وتسليم حياة أبنائهم مقابل البقاء السياسي.

وصادق الكنيست الاثنين بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57، وبعد أن وافقت الهيئة العامة للكنيست على استمرار تشريع قانون التجنيد، الذي يحمي شعبة اليهود المتدنيين «الحريديم» من دخول الجيش الإسرائيلي

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لـ 250 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.